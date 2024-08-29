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Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Ağustos 2024 altın fiyatları...

29 Ağustos 2024 | 10:24
Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ağustos gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 760 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 742 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 2 bin 760 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 610 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 380 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 2.517 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda bugün gözler, ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanının geldiğini ancak emin olmak istediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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