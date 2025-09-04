Oksijen Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Bektaş'a göre gerçekleşecek bir Marmara depremi var ama bu depremin 1912 Şarköy veya 1999 depremlerinden daha az şiddetli olacağını söylüyor. Bektaş bu görüşünün nedenini şu şekilde açıklıyor: “Marmara’da 7’den büyük bir deprem olacağına ilişkin savlar, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan Prof. Dr. Tom Parsons’ın 2004 tarihli çalışmasına dayanıyor. Bu iddiayı savunanların dayanak noktası bu çalışma. Fakat literatürdeki güncel çalışmalar, bunun aksine işaret ediyor".

Bektaş, şöyle devam ediyor:

"Zaten Parsons da son depremle beraber Kumburgaz fayında sürünme hareketi olduğunu kabul etti. Oysa 2004’te yaptığı çalışmada aksayan iki unsur vardı. İlk olarak Kuzey Marmara Fayı’nın 12.5 kilometre derinliğe kadar kilitli olduğunu varsaydı. Halbuki sonraki çalışmalar ve jeofiziksel veriler bize gösteriyor ki fay ancak 6-7 kilometreye kadar kilitli. Fay derinliği depremin büyüklüğünde en etkili faktörlerden biri.

İkinci olarak Marmara’daki sürünme hareketini hesaba katmadı, bunu da son depremin ardından kabul etti. Özetlemek gerekirse, şayet Marmara’da 7’den büyük bir deprem üretecek güçlü bir fay olsaydı, nisanda 7’den büyük bir deprem meydana gelirdi. Fayın kilitli olduğu mesafe bu boyutta bir deprem üretecek düzeyde değil, sürünme hareketinin varlığı da depremin enerjisini harcıyor.”

Bektaş şu notu da ekliyor: "Gerçeğe en yakın deprem tahmini yüzde 60’lık doğruluk payından fazlasını taşıyamaz. Depremin teşkil ettiği en büyük problem de bu. Doğanın ne yapacağını asla kesin biçimde bilemeyiz. Depremin parametreleri zaman ve mekan içinde değişiyor. Fayın bugünkü davranışıyla 250 yıl önceki davranışının bir olması imkansız".

Bektaş "Nisandaki depreme kadar 7.4 bekleniyordu, 6.2 gerçekleşti. Ardından ‘Büyük deprem bu değil’ denildi. Peki geriye hangi segment kaldı? Avcılar-Çekmece. Az önce bahsettiğim jeofiziksel özelliklerden dolayı burada 7.4’lük bir deprem beklemek imkansız. Kısacası bir tarafta yeri ve büyüklüğü tartışmalı tarihsel depremler var, diğer tarafta bugünkü bilimsel veriler… Ben bilime inanıyorum. Bilim şaşmaz" görüşünü de paylaşıyor.

