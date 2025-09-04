124. DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? DHY kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, binlerce doktorun kariyerinde yeni bir sayfa açmak için kritik bir aşamayı geride bıraktı. Kura çekimi tamamlanırken, hekimlerin yeni görev yerlerini belirleyecek olan bu süreç, büyük bir merakla takip ediliyor.
124. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, 4 Eylül 2025 Perşembe günü yapıldı. Binlerce doktorun görev yerlerini belirleyen kura çekilişi, şeffaflığı sağlamak amacıyla Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Hekimler ve aileleri, çekilişi anbean takip etme fırsatı buldu.
DHY 124. DÖNEM KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Sağlık Bakanlığı, doktorların merakla beklediği 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi sonuçlarını ilan etti. Noter huzurunda yapılan çekimin ardından atama isim listesi ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yayınlandı. Hekimler, yeni görev yerlerini bu adres üzerinden öğrenebilirler.
GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?
Mal Bildirim Formu: Doldurulmuş ve imzalanmış form.
Vesikalık Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
Askerlik Durum Belgesi: Askerlik durumunuzu gösteren resmi belge.
Adli Sicil Belgesi: E-devlet üzerinden alabileceğiniz adli sicil kaydı belgesi veya beyan dilekçesi.
Sağlık Raporu: 657 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca, hekimlik yapabileceğinize dair tek hekimden alınmış sağlık raporu.
Mazeret Belgeleri: Eğer bir mazeretle yerleştiyseniz, ön başvuruda sisteme yüklediğiniz belgelerin asıllarını göreve başlayacağınız birime teslim etmeniz gerekmektedir.