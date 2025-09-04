124. DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? DHY kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası, binlerce doktorun kariyerinde yeni bir sayfa açmak için kritik bir aşamayı geride bıraktı. Kura çekimi tamamlanırken, hekimlerin yeni görev yerlerini belirleyecek olan bu süreç, büyük bir merakla takip ediliyor.