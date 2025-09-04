AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören ve ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için önemli bir dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hem mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini hem de yeni kayıt yaptıracak adayların takip etmesi gereken adımları duyurdu. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlayarak yeni eğitim-öğretim dönemine başlayabilecek.
AÖL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri resmen başladı.
Adaylar, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren kayıt işlemlerini yapabiliyor. Sürecin son tarihi ise 26 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitimi olarak belirlendi. Öğrencilerin mağdur olmaması için bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek öğrencilerin, 400 TL olan ücreti ödemesi gerekiyor. Ücret ödeme işlemleri için belirlenen son tarih 26 Eylül 2025 saat 23.59.
Ödemelerinizi çeşitli yöntemlerle yapabilirsiniz:
Online Ödeme: https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
Banka İşlemleri: T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetlerini kullanabilirsiniz.
Öte yandan, kayıt kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler bu ücretten muaftır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme ücreti ödemesine gerek yoktur.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sınav katılım ücretini yatırdıktan sonraki ilk iş günü sistem tarafından otomatik olarak tamamlanacaktır. Ancak, öğrencilerin bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etme sorumluluğu bulunmaktadır.
Eğer kayıt yenileme işleminiz sistem tarafından otomatik olarak yapılmazsa veya işlemi kendiniz yapmak isterseniz, bulunduğunuz yerdeki halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu adımlar, kayıt sürecinizin sorunsuz ilerlemesi için kritik önem taşımaktadır.
MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim yılının ilk dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri açıklandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği sınav takvimi şu şekilde belirlendi:
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00
Adayların, sınav saatlerinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.