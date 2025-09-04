AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2025-2026 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, sınav katılım ücretini yatırdıktan sonraki ilk iş günü sistem tarafından otomatik olarak tamamlanacaktır. Ancak, öğrencilerin bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etme sorumluluğu bulunmaktadır.

Eğer kayıt yenileme işleminiz sistem tarafından otomatik olarak yapılmazsa veya işlemi kendiniz yapmak isterseniz, bulunduğunuz yerdeki halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu adımlar, kayıt sürecinizin sorunsuz ilerlemesi için kritik önem taşımaktadır.

