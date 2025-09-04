2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu?

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Türkiye'deki milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 25 Ağustos tarihinde açıklandı. Adayların heyecanla beklediği bu sürecin ardından, üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başladı.

Açıklanan sonuçlara göre, üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül tarihinde başladı ve 5 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar ve yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme takvimi gündeme gelecek.

Edinilen bilgilere göre, 2025 YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının 2. veya 3. haftası gibi başlaması öngörülüyor. Geçmiş yıllara bakıldığında da benzer bir takvim işlediği görülüyor. Örneğin, 2024 yılında tercih sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ve ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, bu yılki ek yerleştirme takvimi için de bir öngörü oluşturuyor. Öğrenciler ve aileler, boş kontenjanların açıklanmasını ve ek yerleştirme sürecinin detaylarını merakla bekliyor.