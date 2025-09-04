2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Bu yıl sınava toplam 2 milyon 560 bin 649 aday katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplanarak yerleştirme süreci tamamlandı. Şimdi gözler, boş kalan kontenjanların ilan edileceği ve adayların yeni tercihlerini yapacağı ek yerleştirme takviminde.
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Türkiye'deki milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 25 Ağustos tarihinde açıklandı. Adayların heyecanla beklediği bu sürecin ardından, üniversitelere yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başladı.
Açıklanan sonuçlara göre, üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül tarihinde başladı ve 5 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar ve yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme takvimi gündeme gelecek.
Edinilen bilgilere göre, 2025 YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının 2. veya 3. haftası gibi başlaması öngörülüyor. Geçmiş yıllara bakıldığında da benzer bir takvim işlediği görülüyor. Örneğin, 2024 yılında tercih sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış ve ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, bu yılki ek yerleştirme takvimi için de bir öngörü oluşturuyor. Öğrenciler ve aileler, boş kontenjanların açıklanmasını ve ek yerleştirme sürecinin detaylarını merakla bekliyor.
KILAVUZ YAYINLANDI MI, KONTENJAN VE TABAN PUANLARI BELLİ Mİ?
Üniversite kayıtları, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kayıt dönemi sona erdikten sonra, yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjanlar belirlenecek.
Ardından, ÖSYM tarafından hazırlanacak olan ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Bu kılavuzda, boş kalan tüm lisans ve ön lisans programlarının listesi ile birlikte taban puanları da yer alacak. Adaylar, bu kılavuz üzerinden yeni tercihlerini oluşturabilecek. Ek yerleştirme süreciyle ilgili takvimin, kayıtların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
YERLEŞTİRME VERİLERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına dair ayrıntılı verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, farklı sosyal gruplara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının binlerce adayın üniversite hayaline ulaşmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.
YÖK'ün açıklamasına göre, şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldı. Bu sonuç, özel kontenjanların yaklaşık %76'sının dolduğunu gösteriyor.
Depremzede ve Kadın Adayların Üniversite Sevinci
6 Şubat depremlerinin ardından 2023'te başlatılan depremzede kontenjanları, bu yıl da binlerce öğrenciye umut oldu. Bu uygulama kapsamında 8 bin 726 depremzede aday yükseköğretim programlarına yerleşti.
Öte yandan, daha önce üniversiteye başlama fırsatı bulamamış olan 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan 11 bin 682 ek kontenjanın 9 bin 309'u doldu. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 olarak gerçekleşirken, bu durum kadınların eğitime olan yüksek ilgisini gözler önüne serdi.
Şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971'ine yerleştirme yapıldı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı ise yüzde 24 oldu. Açıklanan veriler, özel kontenjanların üniversiteye erişimi artırma misyonunda önemli bir işlev gördüğünü bir kez daha kanıtladı.