300 bin kişiyi etkiliyor: Evlenecek çalışanlara 3 asgari ücret

Törende konuşan Bakan Göktaş bu işbirliğiyle hem ailelerin hem de Türkiye'nin geleceğine değerli bir yatırım yaptıklarını belirterek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

"2025 Aile Yılı" ile birlikte aile dostu ekosistemi sosyal politikalarının temeli haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulumuz çatısı altında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla işbirliğinde aile ve nüfus politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, özellikle mevzuatta aileyi önceleyen düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Yerelde, belediyelerimiz, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde aile dostu hizmetleri artırıyoruz. Gaziantep'ten başlattığımız aile dostu park ve iş yerlerini bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Bununla birlikte 166 belediye aktif olarak Aile Yılı'na özgü çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan, evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere çeşitli teşvikler sunuyoruz." diye konuştu.