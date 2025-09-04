VGM burs başvuruları başladı mı? 2025-2026 VGM burs başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullar 8 Eylül'de açıIıyor. Bu gelişmeyle birlikte, öğrenciler ve veliler için maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları merak konusu oldu.
VGM'nin ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının ne zaman alınacağı, öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Başvuruların, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yapılacağı belirtiliyor. Tüm süreçler, başvuru alımından değerlendirme ve bursların bağlanmasına kadar bu yönetmeliklere uygun olarak ilerleyecek. Öğrenciler, VGM'den gelecek resmi duyuruyu bekliyor.
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçen yılın takvimi, bu yılki başvuru sürecine ışık tutuyor.
Geçtiğimiz sene ortaöğrenim bursu başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde bir takvim uygulanması bekleniyor.
Başvuruların başlamasına yaklaşık 15 gün kala, VGM'nin resmi kanallardan duyuru yapması öngörülüyor. Öğrencilerin, VGM'nin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önem taşıyor.
2025 VGM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından öğrencilere verilen burs miktarları 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Yeni dönemde geçerli olacak burs tutarları şu şekilde belirlendi:
Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
VGM BURS ÖDEME TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) burs almaya hak kazanan öğrenciler, burslarını her ayın 10'una kadar alabilirler. Ödemeler, öğrencilerin okullarının bulunduğu ildeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır.
Bursunuzu sorunsuz bir şekilde alabilmek için, burs kazandığınızı gösteren belgelerle birlikte banka hesap numaranızı belirten bir dekontu ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. Hesap açarken, Vakıflar Genel Müdürlüğü genellikle Vakıfbank'tan hesap açılmasını tavsiye etmektedir. Ancak Vakıf Katılım Bankası'nın şubesi bulunmayan bölgelerde, kamu bankalarından da hesap açtırabilirsiniz. Bu işlemler, burs ödemelerinin düzenli ve eksiksiz bir şekilde hesabınıza yatırılmasını sağlayacaktır.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurularını değerlendirirken bazı öğrenci gruplarına burs vermemektedir. VGM tarafından yayımlanan bilgilere göre, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz:
Sürekli geliri olanlar: En az asgari ücret seviyesinde bir işte çalışan veya düzenli geliri olan öğrenciler.
Özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler: Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri.
Başarısız öğrenciler: Başvuru yapılan eğitim yılından önceki dönemde başarısızlık nedeniyle bursu kesilmiş olan yükseköğrenim öğrencileri.
Kamu kurumlarından destek alanlar: Başka bir kamu kurumundan karşılıksız eğitim yardımı veya bursu alan öğrenciler.
Ek süre okuyanlar: Normal öğrenim süresini aşarak okullarına devam eden öğrenciler.
VGM'den başka yardım alanlar: VGM'den "muhtaç aylığı" alan öğrenciler.
ORTAÖĞRENİM VGM BURS ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak öğrenci grupları belirlendi. Buna göre, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler burs başvurusu yapamaz:
Özel okul ve açık öğretim öğrencileri: Özel okul, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri.
Başka bir kardeşin burs alması: Ailesinde VGM'den eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler.
Kamu desteği alanlar: Başka kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler.
VGM'den maaş alanlar: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden muhtaç aylığı alan öğrenciler.