VGM burs başvuruları başladı mı? 2025-2026 VGM burs başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, okullar 8 Eylül'de açıIıyor. Bu gelişmeyle birlikte, öğrenciler ve veliler için maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları merak konusu oldu.

VGM'nin ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının ne zaman alınacağı, öğrencilerin gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Başvuruların, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yapılacağı belirtiliyor. Tüm süreçler, başvuru alımından değerlendirme ve bursların bağlanmasına kadar bu yönetmeliklere uygun olarak ilerleyecek. Öğrenciler, VGM'den gelecek resmi duyuruyu bekliyor.