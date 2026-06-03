Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü? 3 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

3 Haziran 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 3 Haziran itibarıyla altın piyasasında son durum...

3 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.593,8 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.827 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.635 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.465,42 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.165 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.457,2 dolar

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