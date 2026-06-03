ARA
DOLAR
45,95
0,04%
DOLAR
EURO
53,34
-0,25%
EURO
ALTIN
6546,39
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü? 3 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü? 3 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak konusu olurken, güncel alış ve satış rakamları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü? 3 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

3 Haziran 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 3 Haziran itibarıyla altın piyasasında son durum...

3 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.593,8 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.827 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 21.635 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 43.465,42 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.165 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.457,2 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL