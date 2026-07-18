"Yapamazsın" dediler, vazgeçmedi: İlçenin ilk kadın girişimcisi oldu

Giresun'da üniversite yıllarında kurduğu işletme hayalini gerçeğe dönüştüren Fulden Çavuşoğlu, aile fındık işleme tesisiyle ilçenin ilk kadın girişimcisi oldu. Yaklaşık 5 yıldır faaliyetlerini sürdüren işletmesini her geçen yıl büyüten Çavuşoğlu, üretim kapasitesini artırarak birçok kadın girişimciye ilham veren bir başarı hikayesine imza attı.
1 Ailesinin desteğiyle işletmesini kurdu
Üniversitede işletme eğitimi aldığı dönemde kendi markasını oluşturma hedefiyle yola çıktığını belirten Fulden Çavuşoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Görele'ye dönerek ailesinin desteğiyle fındık işletme tesisini kurdu.
2 5 yıldır hizmet veriyor
İşletmelerinin 2021 yılında faaliyete başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Beş yıldır hizmet veriyoruz ve beşinci sezonumuza giriyoruz. İşletme okurken en büyük hayalim kendi işletmemi kurmak, bir marka oluşturup onu büyütmekti. Eğitimimi tamamladıktan sonra annem, babam ve ağabeyimin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
3 Özel etkinlikler için de üretim yapıyor
Tesiste başta kavrulmuş, natürel ve çifte kavrulmuş fındık ile şekerli ve şekersiz fındık ezmesi ürettiklerini belirten Çavuşoğlu, özel etkinlikler için fındıklı kurabiye ve çikolatalı fındık da hazırladıklarını söyledi.
4 Bölgedeki üreticilere destek
Sadece kendi markaları için değil, bölgedeki üreticilere de hizmet sunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Üreticilerimizin fındıklarını kırıyor, kavuruyor, vakumluyor ve taleplerine göre işleyerek kendilerine teslim ediyoruz" diye konuştu.
5 Önyargılarla karşılaştı
Görele'nin ilk kadın girişimcisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, işletmeyi kurduğu ilk dönemde önyargılarla karşılaştığını dile getirerek, "İlk zamanlarda buraya gelen bazı kişiler 'Sen bu işi yapabilecek misin?', 'Fındığımızı işleyebilecek misin?' diyerek tereddütlerini dile getiriyordu. Hatta sırf 'yapamazsın' demek için gelenler bile oldu. Ancak yaptığımız işi ve ortaya koyduğumuz kaliteyi gördükten sonra aynı kişiler daha sonraki gelişlerinde 'Bizim işimizi yapan kızımız nerede?' diye beni aramaya başladılar. Şimdi düzenli olarak geliyor ve bizi ziyaret ediyorlar. Yani yapamazsınız diyenler müşterimiz oldular" ifadelerini kullandı.
6 "Fındık üretiminde her geçen yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz"
Butik üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, en büyük hedeflerinin sürdürülebilirliği sağlamak ve ürün kalitesini korumak olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, "Biz bir aile işletmesiyiz ve butik üretim yapıyoruz. Fındık üretiminde her geçen yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen aynı kaliteyi koruyarak hizmet vermeyi ve müşteri kitlemizi büyütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.