"Yapamazsın" dediler, vazgeçmedi: İlçenin ilk kadın girişimcisi oldu

Görele'nin ilk kadın girişimcisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, işletmeyi kurduğu ilk dönemde önyargılarla karşılaştığını dile getirerek, "İlk zamanlarda buraya gelen bazı kişiler 'Sen bu işi yapabilecek misin?', 'Fındığımızı işleyebilecek misin?' diyerek tereddütlerini dile getiriyordu. Hatta sırf 'yapamazsın' demek için gelenler bile oldu. Ancak yaptığımız işi ve ortaya koyduğumuz kaliteyi gördükten sonra aynı kişiler daha sonraki gelişlerinde 'Bizim işimizi yapan kızımız nerede?' diye beni aramaya başladılar. Şimdi düzenli olarak geliyor ve bizi ziyaret ediyorlar. Yani yapamazsınız diyenler müşterimiz oldular" ifadelerini kullandı.