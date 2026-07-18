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  • Apple abonelikleri sessiz sedasız zamlandı: Yeni fiyatlar ortaya çıktı

Apple abonelikleri sessiz sedasız zamlandı: Yeni fiyatlar ortaya çıktı

Apple, Türkiye'de Apple Music ve iCloud+ abonelik ücretlerini artırdı. Apple Music'e yaklaşık yüzde 50 zam gelirken, iCloud+ depolama paketlerinin yeni fiyatları da belli oldu.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Apple abonelikleri sessiz sedasız zamlandı: Yeni fiyatlar ortaya çıktı

Apple, Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkede Apple Music ve iCloud+ abonelik ücretlerini artırdı. Güncellenen fiyatlarla birlikte Apple Music abonelikleri yaklaşık yüzde 50 zamlanırken, iCloud+ depolama paketlerinde ise yüzde 25 ile yüzde 37,5 arasında değişen artışlar yapıldı.

Apple Music fiyatları yükseldi

Apple'ın Türkiye sayfasında yayımlanan yeni fiyat listesine göre tüm Apple Music abonelik seçenekleri zamlandı.

Yeni fiyatlar şu şekilde:

  • Öğrenci: 32,99 TL'den 49,99 TL'ye çıktı.
  • Bireysel: 59,99 TL'den 89,99 TL'ye yükseldi.
  • Aile: 99,99 TL'den 149,99 TL'ye çıktı.

Bu güncellemeyle birlikte Apple Music aboneliklerinde yaklaşık yüzde 50 oranında fiyat artışı uygulanmış oldu.

iCloud+ depolama paketleri de zamlandı

Apple, iCloud+ abonelik ücretlerini de güncelledi. Ücretli depolama seçeneklerinin tamamında fiyat artışı yapıldı. En yüksek artış oranı ise 2 TB depolama paketinde görüldü.

Güncellenen iCloud+ fiyatları şöyle:

  • 50 GB: 39,99 TL → 49,99 TL
  • 200 GB: 129,99 TL → 169,99 TL
  • 2 TB: 399,99 TL → 549,99 TL
  • 6 TB: 1.299,99 TL → 1.699,99 TL
  • 12 TB: 2.499,99 TL → 3.399,99 TL

Yeni fiyatlar Apple'ın Türkiye'deki resmi abonelik sayfasında yürürlüğe girdi. Apple Music tarafında yaklaşık yüzde 50'lik artış dikkat çekerken, iCloud+ depolama paketlerinde zam oranı pakete göre yüzde 25 ile yüzde 37,5 arasında değişiyor.

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