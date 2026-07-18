Barajlarda yapay zeka dönemi başlıyor

Böylece barajın deprem, taşkın ve diğer olağanüstü durumlar karşısındaki yapısal davranışı gerçek zamanlı olarak izlenebilecek.

Sistemden elde edilecek sonuçların ise ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki diğer barajlar ile köprü, tünel, havaalanları ve benzeri kritik altyapı tesislerine örnek olması hedefleniyor.