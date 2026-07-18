Çeşme'de yüksek lisans tezi gerçeğe dönüştü: Plajda sürdürülebilir turizm modeli

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) de dahil olduklarını belirten Çalıkuşu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz sadece deniz, kum ve güneş için değil, gastronomi için de bizi tercih ediyor. Amatör başladığımız bu serüvende artık resmi olarak Tarım Bakanlığı'ndan aldığımız çiftçi unvanımızla üretim yapıyoruz.

Ürettiğimiz her şey kayıt altında. Satış sistemimizi analiz ederek bir sonraki yıl ne kadar ekim yapacağımızı, ne kadar ürün yetiştirmemiz gerektiğini tespit ediyoruz. İhtiyaç fazlası ürün çıkarsa da personellerimiz ailelerine götürüyor ve israfın önüne geçmiş oluyoruz."