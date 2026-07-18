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Çeşme'de yüksek lisans tezi gerçeğe dönüştü: Plajda sürdürülebilir turizm modeli

İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren bir plaj işletmesi, sürdürülebilir turizm anlayışını uygulamaya taşıdı. Güneş enerjisinden elektrik üreten, mutfağında kullandığı sebze ve meyveleri ise kendi tarlasında organik olarak yetiştiren tesis, ziyaretçilerine deniz tatilini sağlıklı gastronomi deneyimiyle bir arada sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çeşme'de yüksek lisans tezi gerçeğe dönüştü: Plajda sürdürülebilir turizm modeli

İzmir'in önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de faaliyet gösteren bir plaj işletmecisi, turizm alanında hazırladığı yüksek lisans tezini kendi tesisinde uygulamaya dönüştürdü. Güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılayan, mutfağında kullandığı sebze ve meyveleri tesisin arkasındaki tarlada organik olarak yetiştiren işletme, misafirlerine deniz, kum ve güneşin yanı sıra sürdürülebilir ve sağlıklı bir gastronomi deneyimi de sağlıyor.

1 Yüksek lisans tezini gerçeğe dönüştürdü

Yüksek lisans tezini gerçeğe dönüştürdü

Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan 14 yıllık plaj işletmecisi Selhan Çalıkuşu, yıllar önce hazırladığı "Turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında rekreasyon turizmi: İzmir-Çeşme örneği" başlıklı yüksek lisans tezini gerçeğe dönüştürdü.

2 Doğaya uyumlu bir tesis yaptı

Doğaya uyumlu bir tesis yaptı

Çeşme'nin klasik eğlence odaklı turizm anlayışına yeni bir soluk getiren Çalıkuşu; sağlıklı yaşam, yerel üretim ve doğayla uyumlu bir tesis konsepti oluşturdu.

3 Tesisin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanıyor

Tesisin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanıyor

Çevreci yaklaşımıyla dikkat çeken tesisin tüm elektrik ihtiyacı, otopark alanındaki gölgeliklerin üzerine kurulan güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor.

4 Sebzelerini de organik yöntemlerle yetiştiriyor

Sebzelerini de organik yöntemlerle yetiştiriyor

İşletmenin hemen arkasında yer alan tarlada domates, biber, patates, salatalık, çilek, kavun ve karpuz gibi birçok ürünü tamamen organik yöntemlerle yetiştiren Çalıkuşu, elde edilen hasadı tesis mutfağında misafirlerine sunarak sürdürülebilir turizmin başarılı bir örneğini sergiliyor.

5 Müşterilerin tükettiği tüm ürünleri kendileri yetiştiriyor

Müşterilerin tükettiği tüm ürünleri kendileri yetiştiriyor

Müşterilerinin tükettiği tüm ürünleri kendilerinin üretmeye çalıştığını vurgulayan Selhan Çalıkuşu, "Burada salmonellasız patates, oturak domates, pembe domates ve GDO'suz çeri domates üretiyoruz. 

Beş çeşit biberden karpuz ve kavuna kadar birçok ürün yetiştiriyoruz. Bunları halden alsak belki 10 kat daha ucuza mal edeceğiz ama hepsinde ilaç tehlikesi var. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi alma taraftarı olmadığımız için kendimiz üretmek istedik" dedi.

6 Gastronomi için de tercih ediliyorlar

Gastronomi için de tercih ediliyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) de dahil olduklarını belirten Çalıkuşu, şunları kaydetti: 

"Misafirlerimiz sadece deniz, kum ve güneş için değil, gastronomi için de bizi tercih ediyor. Amatör başladığımız bu serüvende artık resmi olarak Tarım Bakanlığı'ndan aldığımız çiftçi unvanımızla üretim yapıyoruz. 

Ürettiğimiz her şey kayıt altında. Satış sistemimizi analiz ederek bir sonraki yıl ne kadar ekim yapacağımızı, ne kadar ürün yetiştirmemiz gerektiğini tespit ediyoruz. İhtiyaç fazlası ürün çıkarsa da personellerimiz ailelerine götürüyor ve israfın önüne geçmiş oluyoruz."

7 "Kaliteli ürün elde etmek için büyük bir mücadele veriyoruz"

"Kaliteli ürün elde etmek için büyük bir mücadele veriyoruz"

Sahil kesimindeki toprak yapısının zorluklarına rağmen tarımda başarı elde ettiklerinin altını çizen Çalıkuşu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Şu an üretim yaptığımız topraklar aslında yetiştiriciliğe çok elverişli değil, çünkü sahile çok yakınız. Burada kaliteli ürün elde etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Misafirlerimiz plajda keyif yaparken, bizim özenle yetiştirdiğimiz doğal ürünleri deneyimleme fırsatı buluyor. Tüm bu sistem, yüksek lisans tez çalışmamın sahada hayat bulmuş halidir. Sadece sebzemizi ve meyvemizi değil, tükettiğimiz elektriği de kendimiz üreterek tamamen doğal ve sürdürülebilir bir yapı kurduk."
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