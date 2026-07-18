Tesla e-bisiklet yaptı sanıldı, kutudan çocuk oyuncağı çıktı

Tesla yıllardır elektrikli bisiklet üretmesi için baskı gören şirketlerden biri oldu. Ancak şirketin tanıttığı yeni bisiklet, beklenen model olmadı. Tesla bu kez 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan denge bisikletini satışa çıkardı.
Şirketin çevrim içi mağazasında satışa sunulan Balance Bike for Kids, 225 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
1 Beklenen elektrikli bisiklet yerine çocuk modeli geldi
Tesla hayranları uzun süredir markanın elektrikli bisiklet pazarına girmesini istiyor. Yıllar içinde ortaya çıkan konsept tasarımlar ve "Tesla Model B" söylentileri de bu beklentiyi canlı tuttu.
Elon Musk ise geçmişte elektrikli bisiklet fikrine zaman zaman sıcak mesajlar verse de bu konuda net bir adım atmadı.
Sonuç olarak Tesla'nın bisiklet hamlesi, çocukların pedal kullanmadan denge kurmayı öğrendiği bir model oldu.
2 225 dolara neler sunuyor?
Tesla'nın denge bisikleti magnezyum alaşımlı hafif bir gövdeyle geliyor. Sele yüksekliği beş farklı seviyede ayarlanabiliyor. Bisikletin yan kısmında Tesla yazısı, ön bölümünde ise şirketin "T" logosu yer alıyor.
Modelde motor, pedal ya da aktarma sistemi bulunmuyor. Çocuklar bisikleti ayaklarıyla iterek ilerliyor. Denge bisikletlerinin çalışma mantığı da bu şekilde.
Tesla, ürünü en az 34,8 santimetre bacak uzunluğuna sahip çocuklar için öneriyor. Maksimum taşıma kapasitesi ise yaklaşık 35 kilogram. Kurulum için gereken ekipmanlar da kutunun içinde geliyor.
3 Fiyatı rakiplerinden yüksek
225 dolarlık fiyat etiketi ilk bakışta yüksek görünüyor. Piyasadaki birçok denge bisikleti 50 ila 120 dolar arasında satılıyor. Magnezyum gövdeli Hornit AIRO modeli ise yaklaşık 73 dolara bulunabiliyor.
Buna karşılık üst segmentte yer alan bazı modeller Tesla'nın fiyatına yaklaşıyor. Magnezyum gövdeli Woom 1 modeli 249 dolardan satılırken, Strider 14x Sport'un fiyatı ise 220 dolar seviyesinde.
Bu tablo, Tesla'nın çocuk bisikletini doğrudan premium segmentte konumlandırdığını gösteriyor. Ancak benzer özelliklere sahip daha uygun fiyatlı alternatifler de piyasada bulunuyor.
4 Gerçek Tesla elektrikli bisikleti hâlâ ortada yok
Tesla henüz yetişkinler için elektrikli bisiklet üretmiş değil. Buna karşın birçok otomobil üreticisi bu pazara giriş yaptı.
BMW elektrikli bisiklet modelleri sunarken, elektrikli araç üreticisi Rivian da Also isimli ayrı bir e-bisiklet markası kurdu. Şirket, farklı tasarımları ve özellikleriyle dikkat çeken modeller geliştirmeye devam ediyor.