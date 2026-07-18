Tesla e-bisiklet yaptı sanıldı, kutudan çocuk oyuncağı çıktı

Tesla henüz yetişkinler için elektrikli bisiklet üretmiş değil. Buna karşın birçok otomobil üreticisi bu pazara giriş yaptı.

BMW elektrikli bisiklet modelleri sunarken, elektrikli araç üreticisi Rivian da Also isimli ayrı bir e-bisiklet markası kurdu. Şirket, farklı tasarımları ve özellikleriyle dikkat çeken modeller geliştirmeye devam ediyor.