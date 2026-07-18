MINI Cooper'a Paul Smith imzası: Tasarım odaklı yeni seri tanıtıldı

MINI, İngiliz moda tasarımcısı Paul Smith ile hazırladığı yeni özel modelini duyurdu. MINI Cooper Paul Smith Edition adı verilen seri, markanın klasik tasarım çizgisini Paul Smith'in renk tercihleri ve kendine özgü detaylarıyla bir araya getiriyor. Özel seri, dış görünümünden iç mekânına kadar birçok farklı dokunuşla standart MINI Cooper modellerinden ayrılıyor.
1 Uzun yıllara dayanan ortaklık sürüyor
MINI ile Paul Smith'in iş birliği uzun yıllardır devam ediyor. Daha önce Mini Classic Paul Smith Edition, MINI STRIP ve Paul Smith Mini Recharged projelerinde birlikte çalışan iki isim, şimdi yeni MINI Cooper Paul Smith Edition ile yeniden bir araya geldi.
Yeni model, MINI'nin karakteristik tasarımını korurken Paul Smith'in renk anlayışını ve tasarım yaklaşımını otomobile taşıyor.
2 Kabinde özel tasarım ayrıntıları öne çıkıyor
İç mekânda bu modele özel birçok detay bulunuyor. Nightshade Mavi döşemeler, siyah örgü kaplamalar ve renkli tasarım dokunuşları kabine farklı bir görünüm kazandırıyor.
Araca binildiğinde sürücüyü "Merhaba" yazılı karşılama aydınlatması karşılıyor. Kapı eşiğinde ise "Every day is a new beginning" (Her gün yeni bir başlangıç) mesajı yer alıyor.
Spor direksiyonun alt kısmındaki renkli kumaş şeritleri ile paspaslara işlenen tavşan figürü de Paul Smith'e gönderme yapan ayrıntılar arasında bulunuyor.
3 Üç gövde rengi ve iki farklı tavan seçeneği
MINI Cooper Paul Smith Edition, Inspired White, Statement Grey ve Midnight Black olmak üzere üç farklı gövde rengiyle sunuluyor.
Modelde iki farklı tavan tasarımı da yer alıyor. Nottingham Green tavan seçeneğinde sürücü tarafına Paul Smith'in renkli çizgileri uygulanırken, siyah tavanda bu çizgiler parlak ve mat siyah şeritlerle yorumlanıyor.
Paul Smith'in doğduğu Nottingham kentinden ilham alan Nottingham Green rengi; yan aynalarda, ön ızgarada ve jant göbeklerinde de kullanılıyor.
Aracın görünümünü siyah ağırlıklı 18 inç Night Flash Spoke alaşım jantlar tamamlıyor.
4 Üç farklı gövde tipiyle satışa çıkacak
Özel seri üç farklı MINI modeliyle satışa sunulacak:
- MINI Cooper 3 Kapı
- MINI Cooper 5 Kapı
- MINI Cooper S Cabrio
3 Kapılı model daha kompakt bir yapı sunarken, 5 Kapılı versiyon daha geniş yaşam alanı sağlıyor. Cabrio modeli ise açılır tavanıyla serinin en farklı seçeneği olarak öne çıkıyor.
5 Motor seçenekleri de açıklandı
MINI Cooper 3 Kapı ve MINI Cooper 5 Kapı modellerinde 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 156 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Araçlar 0'dan 100 km/s hıza sırasıyla 7,7 ve 8 saniyede ulaşıyor.
Serinin en güçlü modeli MINI Cooper S Cabrio'da ise 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor bulunuyor. 204 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bu motor, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede çıkmasını sağlıyor.