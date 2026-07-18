MINI Cooper'a Paul Smith imzası: Tasarım odaklı yeni seri tanıtıldı

MINI Cooper Paul Smith Edition, Inspired White, Statement Grey ve Midnight Black olmak üzere üç farklı gövde rengiyle sunuluyor.

Modelde iki farklı tavan tasarımı da yer alıyor. Nottingham Green tavan seçeneğinde sürücü tarafına Paul Smith'in renkli çizgileri uygulanırken, siyah tavanda bu çizgiler parlak ve mat siyah şeritlerle yorumlanıyor.

Paul Smith'in doğduğu Nottingham kentinden ilham alan Nottingham Green rengi; yan aynalarda, ön ızgarada ve jant göbeklerinde de kullanılıyor.

Aracın görünümünü siyah ağırlıklı 18 inç Night Flash Spoke alaşım jantlar tamamlıyor.