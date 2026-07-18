Yargıtay'dan kira sözleşmelerine ilişkin emsal karar: Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

Kiracı şirket, savunmasında kira sözleşmesi devam ederken baskı, tehdit ve hileye maruz kaldığını, bu nedenle yeni kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesini kendi özgür iradesiyle imzalamadığını öne sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

Manavgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede tahliye taahhütnamesindeki imzanın kiracı şirkete ait olduğunun belirlenmesini esas alarak davayı kabul etti. Mahkeme, itirazın iptaline ve kiralanan taşınmazın tahliyesine hükmetti. Kesin nitelikteki kararın ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz yoluna başvurdu.