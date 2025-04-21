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Altın fiyatları durmuyor: Kilogramı 4 milyon 238 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 238 bin 900 liraya yükseldi.

21 Nisan 2025 | 16:56
Son Güncellenme: 21 Nisan 2025 | 17:06
Altın fiyatları durmuyor: Kilogramı 4 milyon 238 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 142 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 376 bin 764,21 lira, işlem miktarı ise 386,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 841 milyon 039 bin 780,67 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.142.999,503.329,00
 En Düşük4.212.000,003.437,00
 En Yüksek4.250.000,003.440,00
 Kapanış4.238.900,003.440,00
 Ağırlıklı Ortalama4.222.898,023.438,87
 Toplam İşlem Hacmi (TL)1.626.376.764,21 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)386,24 
 Toplam İşlem Adedi32 

 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Enerjisa (ENJSA) temettü ödeme tarihi (2025)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
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