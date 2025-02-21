Altın fiyatları güne nasıl başladı? 21 Şubat yorumu

Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 3 bin 430 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 428 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 3 bin 430 lira düzeyinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 80 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 954,89 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 938 dolardan kapanırken, şu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 930 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yapılan ABD-Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımladı.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz konuya ilişkin açıklamasında, "Başkan Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden ve bu fırsatı değerlendirmeye yanaşmamasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içinde." dedi.

Analistler de Trump yönetiminin dış politikasına ve tarife politikasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya ve güvenli liman varlıklara olan talebi artırmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 920 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi. AA