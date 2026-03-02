BOSİYAD'dan 396,5 milyar dolarlık ihracat vurgusu

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Gürcan, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde ekonominin %3,7 büyüdüğünü ve Türkiye’nin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini ifade etti. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın cari fiyatlarla 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İhracat verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gürcan, 2025 yılında mal ihracatının %4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükseldiğini, hizmet ihracatının ise 123,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Toplam mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

BOSİYAD Başkanı Nail Balin ise konuşmasında üretim, istihdam ve ihracatın sürdürülebilir büyümenin temel unsurları olduğunu belirterek, iş dünyası ile kamu arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekti. Balin, BOSİYAD’ın üyeler arası ticari iş birliklerini güçlendirmeye ve İstanbul’un ekonomik potansiyeline katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Programa iş dünyası temsilcileri, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

