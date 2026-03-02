AÖF sınav tarihleri: 2026 AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimiyle birlikte Bahar Dönemi sınav tarihleri netleşti.
1 2026 AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Resmi takvime göre sınav tarihleri şu şekildedir:
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 - 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026
Önemli Hatırlatmalar:
Kayıt Yenileme: Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştı.
Sınav Giriş Belgeleri: Genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce "Öğrenci Otomasyonu" (AOS) üzerinden erişime açılmaktadır.
Sınav Merkezi Seçimi: Sınav merkezi tercihlerinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, üniversite tarafından belirlenen son tarihlere (genellikle sınavdan 45 gün öncesine kadar) dikkat etmeniz gerekmektedir.