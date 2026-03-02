ARA
  AÖF sınav tarihleri: 2026 AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖF sınav tarihleri: 2026 AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2026 Bahar Dönemi, akademik takvimin en yoğun süreçlerinden birini başlatıyor. Mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce öğrenci için kayıt yenileme ve sınav tarihleri netleşti. Peki 2026 AÖF bahar sınavları ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı akademik takvimiyle birlikte Bahar Dönemi sınav tarihleri netleşti. 

Resmi takvime göre sınav tarihleri şu şekildedir:

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 04 - 05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 09 - 10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

 

Önemli Hatırlatmalar:

Kayıt Yenileme: Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Sınav Giriş Belgeleri: Genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce "Öğrenci Otomasyonu" (AOS) üzerinden erişime açılmaktadır.

Sınav Merkezi Seçimi: Sınav merkezi tercihlerinizde değişiklik yapmak istiyorsanız, üniversite tarafından belirlenen son tarihlere (genellikle sınavdan 45 gün öncesine kadar) dikkat etmeniz gerekmektedir.

 
