KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Geç Başvuru Günü: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için genellikle her sınavın bitiminden birkaç gün sonra "Geç Başvuru Günü" tanımlanır; ancak bu günde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.

Ödeme Onayı: Başvurunuzun geçerli olması için ÖSYM AİS üzerinden kaydınızı yaptıktan sonra banka veya kredi kartı ile ödemenizi tamamlamanız şarttır.

B Grubu Kadrolar: 2026 yılında alacağınız puanlar, merkezi atamalarda (düz memurluk) 2028 yılına kadar kullanılabilir.