KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans-Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

2026 Yılı Sınav Takvimi ile KPSS tarihleri belli oldu. 2026 yılı, hem Lisans hem de çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) sınavlarının bir arada gerçekleşeceği yoğun bir yıl olacak.
İşte paylaştığınız verilere dayalı olarak hazırlanan 2026 KPSS Özet Takvimi:
1. KPSS Lisans (A Grubu ve Öğretmenlik)
Özellikle müfettişlik, uzmanlık ve öğretmenlik hedefleyen adayların odak noktası:
Başvurular: 1 - 13 Temmuz 2026
Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi: 12 - 13 Eylül 2026
Sonuçlar: 7 Ekim 2026
KPSS Ön Lisans
İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı bu sınavın puanı 2 yıl boyunca geçerli olacak:
Başvurular: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuçlar: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)
En yüksek katılımın beklendiği lise düzeyi sınavı:
Başvurular: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuçlar: 19 Kasım 2026
KPSS DHBT (Din Hizmetleri)
Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları için ek oturum:
Başvurular: 22 - 30 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuçlar: 25 Kasım 2026
Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar
Geç Başvuru Günü: Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için genellikle her sınavın bitiminden birkaç gün sonra "Geç Başvuru Günü" tanımlanır; ancak bu günde sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.
Ödeme Onayı: Başvurunuzun geçerli olması için ÖSYM AİS üzerinden kaydınızı yaptıktan sonra banka veya kredi kartı ile ödemenizi tamamlamanız şarttır.
B Grubu Kadrolar: 2026 yılında alacağınız puanlar, merkezi atamalarda (düz memurluk) 2028 yılına kadar kullanılabilir.