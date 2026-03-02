Lüks otellerin gizli maliyeti: En çok hangi eşyalar kayboluyor?

Lüks tatil kiralama platformu Deluxe Holiday Homes tarafından yürütülen güncel bir çalışma, konaklama sektörünün "kayıp eşya" karnesini ortaya koydu. Binlerce otel çalışanı ve işletmecinin katılımıyla gerçekleşen ankette, misafir odalarından en çok hangi eşyaların eksildiği soruldu.

İşte en çok kaybolan otel odası eşyaları:

Havlular



Ankete katılanların %90'ı havluların çalındığını belirtiyor. Kolayca paketlenebilen bu eşyalar, otellerin yenileme maliyetlerinde ilk sırada yer alıyor. Uzmanlara göre oteller en büyük bütçeyi kaybolan havluları yerine koymak için ayırıyor.

Bornozlar



Otel çalışanlarının yaklaşık üçte ikisi bornozların düzenli olarak kaybolduğunu bildiriyor. Misafirlerin birçoğu bornozların ücretsiz olduğunu sansa da, her bir lüks bornozun otele maliyeti en az 50 dolar.

Askılar



Şaşırtıcı gelse de katılımcıların %50'sinden fazlası askıların alındığını gördüğünü söylüyor. Özellikle şık ahşap askılar, hafif olmaları nedeniyle bavullara gizlice sızıyor. Yüzlerce odası olan bir otel için bu küçük kalemler devasa bir maliyete dönüşebiliyor.

Banyo Malzemeleri



Küçük şampuan ve sabunlar geleneksel olarak ücretsiz kabul edilse de, otellerin büyük ve doldurulabilir şişelere geçmesiyle bu durum bir "gri alan" oluşturmaya başladı. Artık bu sabitlenmiş şişelerin götürülmesi de hırsızlık kategorisine giriyor.

Battaniyeler



Listenin beşinci sırasında yer alan battaniyelerin çalınma oranı %36. Boyutlarına rağmen, tanesi yüzlerce doları bulabilen bu kaliteli battaniyeler, kararlı misafirlerin hedefinden kaçamıyor.

Tabak-Çanak



Tabaklar, fincanlar ve diğer servis eşyaları daha az sıklıkta çalınıyor ancak yine de dikkat çekici. Katılımcıların yaklaşık yüzde 14’ü düzenli olarak tabak-çanağın kaybolduğunu belirtti. Gerçi bu durum bazen sadece kırılma gibi basit nedenlerden de kaynaklanabilir.

Uzaktan kumandalar



İlginç bir şekilde, uzaktan kumandalar da listede yer alıyor. Katılımcıların yaklaşık 10’da 1’i misafir odalarından uzaktan kumandaların kaybolduğunu gördüğünü belirtti.