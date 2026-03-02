Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından TIPDİL sınavının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, uzmanlık eğitimi (TUS/DUS) başvurularında kullanılacak olan bu puanlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

TIPDİL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav Sonuçları, 09 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Ankara Üniversitesi TÖMER’in resmi internet sitesindeki (tomer.ankara.edu.tr) duyurular paneli anlık olarak takip edilmesi gerekiyor.

Sonuç Sorgulama Ekranı

Sonuçlar açıklandığında adaylar şu adımları izleyerek puanlarına ulaşabilecek:

Ankara Üniversitesi TÖMER resmi web sitesine giriş yapın.

Sınav Sonuç Sistemi veya ilgili TIPDİL duyurusuna tıklayın.

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrenizle sisteme erişim sağlayın.

Puan kartınızın bir dökümünü alarak akademik başvurularınız için saklayın.

TIPDİL Puanı Nerelerde Kullanılır?

TIPDİL puanı, özellikle sağlık bilimleri alanında şu süreçler için anahtar rol oynamaktadır:

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvurularında dil yeterliliği olarak.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) süreçlerinde.

Eczacılıkta Uzmanlık Bilimleri Giriş Sınavı (EUS) adayları için.

Üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerindeki lisansüstü eğitim başvurularında.