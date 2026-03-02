İki kurumdan İran’a saldırı sonrası ilk değerlendirmeler: Olası senaryolar ve piyasa notları

Son gelişmelerle güvenli liman talebinin yeniden ivme kazanması, altın fiyatlarının da yukarı yönlü eğilimini sürdürmesine neden oluyor. İran’ın misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak dahil komşu ülkelere yönelik saldırılar düzenlemesi de jeopolitik risk primini belirgin şekilde artırdı.

Zaten yatırımcıların olası bir saldırıyı fiyatlamaya başlaması, ABD ticaret politikalarının etkileri ve enflasyonun görünümü nedeniyle yükseliş eğiliminde olan altın yeni haftaya yüzde 3’e yakın artışla 5.350 doların üzerinde başlayarak gün içi hareketlerde 5.420 doları test etti. 5.400 doların seviyelerine fiyatlanan ons altın, ocak ayında gördüğü zirvenin altında seyrediyor.

Ons altında jeopolitik tansiyonun devamıyla 5.450-5.600 dolar bölgesinin test edilebileceği, 5.100 dolar bölgesinin destek, 5.300 doların ara destek olarak izlenebileceği analizi yapılıyor. Uzmanlar; bu tür zamanlarda volatilite aşırı artabileceğinden ons altın pozisyonlarında dikkatli olmak gerektiği uyarısında da bulunuyor.

Gümüş fiyatlarında ise oynaklık yüksek seyrini korurken, yukarı yönlü denemelere karşı ihtiyatlı duruş devam ediyor. Bugün gün içi hareketlerde 96 dolar civarını test eden ons gümüşte jeopolitik risklere odaklı fiyatlamanın ons altın kadar güçlü olmadığı görülüyor. Uzmanlara göre; kısa vadede 96,40 dolar ve 100 dolar direnç olarak, 92 dolar ve 85,20 dolar destek olarak izlenebilir.