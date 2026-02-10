ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
  Altın güne nasıl başladı? 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

İç ve küresel piyasalardaki fiyat değişimleriyle birlikte altın ve döviz cephesindeki güncel tablo takip edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar sabah saatlerinde gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarının son durumunu araştırıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte 10 Şubat 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları…

Merve Özçelik
Merve Özçelik
[email protected]

Altın güne nasıl başladı? 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

İç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle birlikte altın ve döviz kurlarındaki güncel görünüm izlenirken, 10 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yatırımcılar ile vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, altın fiyatları bugün hangi seviyelerde işlem görüyor?

10 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.050,04 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.079,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.151,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.700,06 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.080,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.024,15 dolar

0
