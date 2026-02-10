Altın güne nasıl başladı? 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

İç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle birlikte altın ve döviz kurlarındaki güncel görünüm izlenirken, 10 Şubat 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları yatırımcılar ile vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, altın fiyatları bugün hangi seviyelerde işlem görüyor?

10 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 7.050,04 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.079,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.151,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.700,06 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.080,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.024,15 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ