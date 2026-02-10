Adana şalgamı dünya markası olma yolunda: AB tescili için geri sayım başladı

Kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici ürünlere ilginin arttığına da değinen Pehlivan, "Şalgam satışları özellikle kış aylarında artış gösteriyor. Katkısız ve doğal şalgama olan talep her geçen gün yükseliyor. Türkiye'de içecek kategorisinde talebi giderek artan şalgamın, dünya genelinde de sevilerek tüketilen bir içecek olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesi Adana'nın bu tescilli lezzetini tüketmeye davet ediyoruz" diye konuştu.