ARA
DOLAR
40,17
0,25%
DOLAR
EURO
47,04
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4314,90
0,75%
GRAM ALTIN
BIST 100
10432,93
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 11 Temmuz altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 11 Temmuz altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 316 liradan işlem görüyor.

11 Temmuz 2025 | 09:56
Altın güne nasıl başladı? 11 Temmuz altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,39 kazançla 4 bin 283 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 4 bin 316 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 230 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 167 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan Fed yetkililerinden de faiz indirimi mesajları geldi.

Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediğini aktardı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL