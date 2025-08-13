Altın güne nasıl başladı? 13 Ağustos fiyatları

ARA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 395 liradan işlem görüyor.

13 Ağustos 2025 | 09:46
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 362 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 696 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

