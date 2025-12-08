İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı desteğin ölçeğini bir kez daha büyüttü.

İşte "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" programının finansal boyutları:

100.000 üniversite öğrencisine, kişi başı 20.000 TL olmak üzere, toplamda 2 milyar TL tutarında bir maddi destek sağlanacaktır.

İBB tarafından bugüne kadar öğrencilere sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin toplam tutarı, 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL seviyesine ulaşmıştır.