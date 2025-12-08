ARA
DOLAR
42,57
0,09%
DOLAR
EURO
49,59
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5733,53
-0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
11189,50
1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları son durum

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 100 bin üniversite öğrencisine sağlanacak olan 20 bin TL değerindeki Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru süreci 21 Kasım'da tamamlandı. Başvurularını yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemektedir. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları son durum


İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçları son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 100.000 üniversite öğrencisine sağlayacağı 20.000 TL değerindeki eğitim desteği için sonuçların açıklanma tarihi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

 

1 2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih şu an itibarıyla henüz resmi olarak duyurulmadı. 

Ancak, geçmiş yıllara ait takvimler ve süreçlerin işleyiş hızı göz önüne alındığında, sonuçlar için bir öngörü bulunmaktadır:

Geçmiş Süreç: Bir önceki yıl, başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti.

2025 Tahmini: Bu takvimsel düzenin benzer şekilde ilerlemesi durumunda, 2025 yılı İBB burs sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanması öngörülmektedir.

2 İbb burs sonucu nereden öğrenilir?

İbb burs sonucu nereden öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığında veya İBB tarafından kesin bir tarih ilan edildiğinde, sorgulama işlemlerini https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabileceksiniz. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı desteğin ölçeğini bir kez daha büyüttü.

İşte "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" programının finansal boyutları:

100.000 üniversite öğrencisine, kişi başı 20.000 TL olmak üzere, toplamda 2 milyar TL tutarında bir maddi destek sağlanacaktır.

İBB tarafından bugüne kadar öğrencilere sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nin toplam tutarı, 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL seviyesine ulaşmıştır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL