ARA
DOLAR
41,29
-0,11%
DOLAR
EURO
48,60
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
4860,58
0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
10939,30
5,47%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 15 Eylül altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 15 Eylül altın fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 15 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...


Altın güne nasıl başladı? 15 Eylül altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.847,68 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.089,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.178,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 32.184,06 TL

*Cumhuriyet satış fiyatı: 32.207,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.646,64 dolar

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL