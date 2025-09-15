T10F, Mardin ve Urla tonlarıyla birlikte dokuz farklı renk seçeneği sunuyor. Satışa sunulmadan önce deneyim merkezlerinde ziyaretçilere açılan araç, modern görünümü ve teknolojik özellikleriyle yoğun ilgi gördü.
T10F, Togg'un ilk modeli olan T10X gibi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Cihaz, sürekli internet bağlantısı ve uzaktan güncellemeler sayesinde daima yeni kalıyor.
Togg T10F, farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı versiyonla geliyor:
Arkadan İtişli (RWD) Standart Menzil: 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bu versiyon, 52,4 kWh batarya kapasitesiyle 350+ kilometre menzil sunuyor.
Arkadan İtişli (RWD) Uzun Menzil: Aynı güç ve tork değerlerine sahip bu versiyon, 88,5 kWh bataryasıyla 600 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Çift Motorlu (AWD) Dört Çeker: 700 Nm tork üreten bu güçlü versiyon ise 530 kilometreye varan bir menzil sunuyor.
Güvenlik ve Başarı
Yakın zamanda EURO NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızı alarak güvenlik konusundaki iddiasını kanıtlayan Togg, T10F modeliyle küresel pazarda da önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.
Togg T10F fiyatı ne kadar olacak?
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış olacak.
Kademeli olarak diğer ülkere de dağıtılacak
Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik.
Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz" dedi.
Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.
İki yeni renk seçeneği
Togg, T10F'in yeni dış renkleri "Urla" ve "Mardin"i de birer video ile tanıttı. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünden, yeni mavi rengi ise Mardin'in mavi badem şekerinden ilham alıyor.