Kademeli olarak diğer ülkere de dağıtılacak

Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik.