KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK ek yurt başvuru takvimi

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversite yerleştirmeleri ve yurt başvurularının ilk aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, ek yurt başvuruları için bekleyiş başladı. 2024 yılındaki takvim göz önüne alındığında, KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir tahmin yürütülebiliyor.

Geçtiğimiz yıl, KYK yurt başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos'ta açıklanmıştı. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları ise 3-7 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılmıştı. Bu durum, 2025 yılı ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından Ekim ayında başlamasını bekletiyor.

Adayların, kesin tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.