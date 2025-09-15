ARA
  KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK ek yurt başvuru takvimi

Üniversiteyi farklı bir şehirde okuyacak olan öğrencilerin en önemli gündem maddelerinden biri, barınma sorununu çözmek. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için yapılacak KYK ek yurt başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Peki KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KYK ek yurt başvuru takvimi


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, barınma sorunu çözüme kavuşamayan öğrencilerin dikkatleri ek yerleştirme sürecine yöneldi. Asıl listeden yurt kazanamayan adaylar için ikinci bir şans sunan bu süreç, üniversite öğrencilerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.  

 

 

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversite yerleştirmeleri ve yurt başvurularının ilk aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, ek yurt başvuruları için bekleyiş başladı. 2024 yılındaki takvim göz önüne alındığında, KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir tahmin yürütülebiliyor.

Geçtiğimiz yıl, KYK yurt başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos'ta açıklanmıştı. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları ise 3-7 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılmıştı. Bu durum, 2025 yılı ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından Ekim ayında başlamasını bekletiyor.

Adayların, kesin tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

 Yurt ve burs/kredi başvurusu yapacak öğrenciler için önemli bir uyarı geldi. Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak yapılacağından, öğrencilerin öncelikle okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Bilgilerinde herhangi bir eksiklik ya da hata bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırması gerekiyor. Bu adım, başvuru sürecinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmek için kritik bir önem taşıyor.

KYK Başvurularında Kritik Uyarı: Hatalı Bilgiler Başvuruyu Geçersiz Kılıyor

KYK burs ve kredi başvurularını yapacak öğrenciler için önemli bir uyarı geldi. Başvuruların, e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerine göre alınacağı süreçte, hatalı veya eksik bilgi girişi yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi. Bu nedenle öğrencilerin başvuru öncesinde bilgilerini dikkatle kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

 

Alo GSB Hattı 7/24 Öğrencilerin Yanında

Başvuru sürecinde yaşanabilecek her türlü aksaklık ve soruya karşı öğrencilere destek olmak amacıyla bir yardım hattı da kuruldu. ALO GSB hattı (444 0 472), 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvurular sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan öğrenciler, bu hattı arayarak bilgi alabilir ve sorunlarını çözüme kavuşturabilir.
