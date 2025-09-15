DGS 2025 ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde taban puanlar ve boş kontenjanlar yer alıyor. İlk tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci büyük önem taşıyor.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili adayların en çok merak ettiği sorulardan biri olan ek tercih takvimi için henüz net bir tarih açıklanmadı. Ancak, ek yerleştirme sürecinin başlaması için ilk aşamanın tamamlanması bekleniyor.
DGS sonuçlarıyla bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri, ek tercih sürecinin başlangıcını doğrudan etkiliyor. Kayıtlar, ilgili üniversiteler tarafından 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirken, fiziki kayıtlar ise 17 Eylül'e kadar devam edecek.
DGS ek tercih takviminin, kayıt işlemlerinin tamamlanacağı 17 Eylül'den sonra başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, ek tercih duyurusunun kısa süre içinde yapılması ve YKS ek tercihleriyle aynı döneme denk gelmesi de ihtimaller arasında. Adayların güncel duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.
DGS TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların merakla beklediği taban ve tavan puan listeleri de yayımlandı. Adaylar, yerleştikleri programların puanlarını ve boş kalan kontenjanların puan aralıklarını görüntüleyebilir.
DGS puanlarına ulaşmak için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor. Sınav sonuçlarına erişilen sayfa üzerinden tüm programların en düşük ve en yüksek puanlarına detaylı bir şekilde bakılabilir.
DGS BOŞ KONTENJANLAR
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarına toplam 103 bin 76 adayın tercih yaptığı sınavda, yerleşen aday sayısı 56 bin 643 olarak belirlendi.
İlk yerleştirme sonuçlarının ardından, DGS’de 19 bin 89 kontenjanın boş kaldığı duyuruldu. Ancak bu sayı kesin değil. Boş kontenjan sayısı, yerleşen adayların kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından netleşecek. Ek yerleştirme sürecine girecek adayların, kesin kontenjan sayıları için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) merkezi yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci büyük bir fırsat sunuyor. Ek yerleştirme, yalnızca ilk yerleştirmede kontenjanlara giremeyen adaylar için geçerli olacak.
Ek Tercih Yapma Şartları
2025-DGS ek tercihlerinde bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
2025-DGS'ye girmiş olmak ve 2025-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleşmemiş olmak. İlk yerleştirmede bir programa yerleştirilen adayların ek tercih hakkı bulunmuyor.
Tablo-1'de yer alan lisans programlarını tercih edebilmek için, ilgili puanın hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanının Tablo-2'ye uygun olması gerekiyor.
Ek yerleştirme sürecinde programlara yerleşirken taban puan şartı aranmayacak. Bu durum, düşük puana sahip adaylar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Adaylar, ek yerleştirme için en fazla 30 tercih yapabilecek.