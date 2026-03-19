Yarın hava nasıl olacak? 20 Mart yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026 Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava kütlesi etkili olacak. 20 Mart Cuma günü başlayacak bayram süresince, sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul Bayram Hava Durumu
İstanbul'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.
1. Gün (20 Mart Cuma): Yağmurlu ve serin. Sıcaklıklar 6°C / 11°C civarında.
2. Gün (21 Mart Cumartesi): Aralıklı sağanak geçişleri devam edecek. Sıcaklıklar 7°C / 13°C seviyesinde.
3. Gün (22 Mart Pazar): Yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 6°C / 11°C aralığında.
Ankara ve İzmir Tahminleri
Ankara: Bayramın üç günü de parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar gündüz 10°C - 15°C, gece ise 3°C - 6°C bandında olacak.
İzmir: Bayramın birinci günü sağanak yağış beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde yağışın etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 8°C / 16°C civarında seyredecek.
Yurt Genelinde Kritik Uyarılar
Kar Yağışı: İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bayram Namazı: Cuma sabahı bayram namazına gidecek vatandaşların, özellikle batı ve iç kesimlerdeki yağışlı ve serin havaya karşı şemsiye ve kalın giysi önlemi almaları tavsiye ediliyor.
Kuvvetli Yağış: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların zaman zaman yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği uyarısı yapıldı.