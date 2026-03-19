Bayramda marketler, AVM'ler açık mı?

2026 Ramazan Bayramı tatili süresince marketlerin ve alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma takvimi, son dakika duyurularıyla netleşti. Bugün (19 Mart Perşembe) arefe günü olması sebebiyle bayram alışverişini tamamlamak isteyenler için işletmeler tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor.
Zincir Marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros)
Zincir marketlerde genel uygulama, bayramın ilk günü kapalı kalıp sonraki günler normal mesaiye dönmek şeklindedir:
Arefe Günü (Bugün - 19 Mart): BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi tüm zincir marketler 09.00 - 21.00 (bazı şubeler 21.30 veya 22.00) saatleri arasında normal mesailerine devam ediyor.
Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma):
BİM: Resmi açıklamaya göre bayramın ilk günü kapalı olacak.
A101, ŞOK, Migros: Çoğu şubenin bayramın ilk günü kapalı olması veya öğleden sonra (13.00 gibi) kısıtlı hizmet vermesi bekleniyor. (Özellikle AVM dışındaki şubelerin kapalı kalması öngörülüyor.)
Bayramın 2. ve 3. Günü (21-22 Mart): Tüm marketlerin normal çalışma saatlerine (09.00 - 21.00) dönmesi planlanıyor.
Alışveriş Merkezleri (AVM)
AVM'ler, marketlerin aksine bayramın her günü açık olsa da açılış saatlerinde bayram düzenlemesine gidiliyor:
Arefe Günü (19 Mart): Tüm AVM'ler 10.00 - 22.00 saatleri arasında tam gün hizmet veriyor.
Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma): Birçok AVM sabah kapalı olup öğleden sonra 12.00 veya 13.00'te kapılarını açacak. Kapanış saati yine 22.00 olacaktır.
Bayramın 2. ve 3. Günü: Normal çalışma düzeni olan 10.00 - 22.00 saatleri arası hizmet verilmeye devam edilecek.
Diğer Önemli Hizmetler
Borsa İstanbul (BIST): Bugün saat 13.00 itibarıyla tatile girdi. 23 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.
Bankalar ve PTT: Arefe günü öğleden sonra resmi tatil başladığı için şu an kapalılar ve 23 Mart Pazartesi sabahı açılacaklar.
Nöbetçi Eczaneler: Bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Size en yakın nöbetçi eczaneyi e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.