Bayramda marketler, AVM'ler açık mı?

Zincir Marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros)

Zincir marketlerde genel uygulama, bayramın ilk günü kapalı kalıp sonraki günler normal mesaiye dönmek şeklindedir:

Arefe Günü (Bugün - 19 Mart): BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi tüm zincir marketler 09.00 - 21.00 (bazı şubeler 21.30 veya 22.00) saatleri arasında normal mesailerine devam ediyor.

Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma):

BİM: Resmi açıklamaya göre bayramın ilk günü kapalı olacak.

A101, ŞOK, Migros: Çoğu şubenin bayramın ilk günü kapalı olması veya öğleden sonra (13.00 gibi) kısıtlı hizmet vermesi bekleniyor. (Özellikle AVM dışındaki şubelerin kapalı kalması öngörülüyor.)

Bayramın 2. ve 3. Günü (21-22 Mart): Tüm marketlerin normal çalışma saatlerine (09.00 - 21.00) dönmesi planlanıyor.