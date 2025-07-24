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Altın güne nasıl başladı? 24 Temmuz altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 393 liradan işlem görüyor.

24 Temmuz 2025 | 10:28
Altın güne nasıl başladı? 24 Temmuz altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşerek, 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 358 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 683 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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