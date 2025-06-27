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Altın güne nasıl başladı? 27 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 224 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 940 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 650 liradan satılıyor.

27 Haziran 2025 | 09:57
Altın güne nasıl başladı? 27 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 255 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybederek 4 bin 224 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 940 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 1 azalışla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile çok büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı verdi.

Analistler, Orta Doğu'da ateşkes sonrası gerginliğin azalması ve ABD'nin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlamasının piyasalardaki belirsizliği azaltarak risk iştahını artırdığını, bu durumun da güvenli liman varlıklarına olan talebi törpülediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 260 dolar seviyesinin destek, 3 bin 330 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
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İLERİ
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