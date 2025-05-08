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Altın güne nasıl başladı? 8 Mayıs altın fiyatları

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 129 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 870 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 370 liradan satılıyor.

08 Mayıs 2025 | 10:22
Altın güne nasıl başladı? 8 Mayıs altın fiyatları

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 azalışla 4 bin 180 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 129 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 870 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 324 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından olmayı sürdürüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulanarak, daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin güç kazandığı ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, tarifelere ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, müzakerelerin cumartesi günü İsviçre'de başlayacağını açıkladı.

Dün tarifelere ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan tarifeleri müzakereler başlamadan düşürmek istemediğini belirterek, bugün büyük ve saygın bir ülkeyle ticaret anlaşması imzalayacaklarını belirtti. Amerikan basını ise bu ülkenin İngiltere olabileceğini öne sürdü.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna çatışmaları sürerken, Pakistan-Hindistan geriliminin kısmen yatışması ve sıcak çatışmaların yaşanmaması piyasalar üzerinde sınırlı bir etki yarattı.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın şahin tutumu ile müzakerelere yönelik olumlu haber akışının altın fiyatlarına negatif yansıdığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin destek, 3 bin 320 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
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