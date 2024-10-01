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BofA'dan altın fiyatı için yeni tahmin

ABD'li Bank of America, altının ons fiyatının gelecek yıl 3 bin dolara yükseleceğini öngördü.

01 Ekim 2024 | 14:31
BofA'dan altın fiyatı için yeni tahmin

ABD'li finans devim Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor.

BofA, altın fiyatının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

BofA analistleri, haziran ayındaki raporda altın fiyatının 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını tahmin etmişti.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı.

Altın fiyatları bu yıl yüzde 28, son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

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Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
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Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
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GERİ
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