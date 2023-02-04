ARA
Bist 100
4579,53
-7,11%
Bist 100
Dolar/TL
18,8292
-0,0168%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1559
-0,2881%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0705
-0,2307%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1131,98
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,74, altının gram satış fiyatı yüzde 2,06 ve avro/TL yüzde 0,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

04 Şubat 2023 | 00:14
0
Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıldı?

BIST 100 endeksi, en düşük 4.479,69 ve en yüksek 5.232,63 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,74 azalarak 4.997,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,06 değer kaybıyla 1.141 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,14 azalışla 7.638 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.910 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.870 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 kazançla 18,8250 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,23 azalarak 20,3970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,63 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,66 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1132,5 0,1%
  • ALTIN ONS 1870,72 0,12%
  • BIST 100 4579,53 -7,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8291 -0,0174%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1587 -0,2741%
  • EURO/USD 1,0706 -0,2209%
  • INGILIZ STERLINI 1,19871 -0,30025%
  • JAPON YENI 132,019 -0,459%
  • KANADA DOLARI 1,34255 -0,12869%
  • RUS RUBLESI 71,2 -0,4335%
Günün En Çok Okunanları
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Bezos'un sırlarından: En son o konuşur... Toplantıda PowerPoint sunum olmaz
GERİ
İLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Borsa İstanbul'dan deprem tedbirleri
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Google ve Apple CEO'larından Türkiye mesajları
Malatya Valiliği: Sultansuyu Barajı kademeli olarak boşaltılacak
Opel şubat ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Depremin etkilediği İskenderun Limanı'nda yangın çıktı
Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL