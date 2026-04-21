Kira artış oranı Mayıs 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler Mayıs kira zammında

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kritik süreç başlıyor. Bugün 21 Nisan 2026 Salı ve Mayıs ayı kira artış oranlarının netleşmesine yaklaşık iki hafta kaldı.
Kira Artış Oranı Mayıs 2026 Ne Zaman Açıklanacak?
Kira artışlarında yasal üst sınır olan "12 aylık TÜFE ortalaması", her ayın enflasyon verileriyle birlikte açıklanıyor.
3 Mayıs normal şartlarda veri günü olsa da, bu tarihin Pazar'a denk gelmesi sebebiyle TÜİK, enflasyon rakamlarını 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
Mayıs ayı içerisinde yapılacak sözleşme yenilemelerinde, 4 Mayıs'ta ilan edilecek olan "12 aylık TÜFE ortalaması" baz alınacak.
Nisan kira artışı ne kadar?
Nisan ayında sözleşme yenileyenler için geçerli olan oranlar, Mart ayı enflasyon verileriyle belirlenmişti. Mart ayı verilerine göre yasal durum şöyle gerçekleşmişti:
Yasal Zam Oranı: %32,82 (12 aylık TÜFE ortalaması)
Örnek: 25.000 TL kira ödeyen bir kiracının kirası, 8.205 TL artışla 33.205 TL'ye yükselmişti.
Mayıs Ayı İçin Örnek Hesaplama (Temsili)
Eğer 4 Mayıs'ta açıklanacak oran Nisan ayına paralel olarak (Örn: %33,00) gerçekleşirse, yeni kira bedelleri şu şekilde oluşacaktır:
|Mevcut Kira
|Tahmini Zam Oranı
|Zam Bedeli
|Yeni Kira Bedeli
|15.000 TL
|%33,00
|4.950 TL
|19.950 TL
|20.000 TL
|%33,00
|6.600 TL
|26.600 TL
|30.000 TL
|%33,00
|9.900 TL
|39.900 TL
Önemli Hatırlatmalar
Yasal Üst Sınır: 4 Mayıs'ta açıklanacak oran, ev sahibinin isteyebileceği maksimum zam oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilir ancak ev sahibi bu oranı tek taraflı olarak geçemez.
Sözleşme Tarihi: Zam oranı, sözleşmenizin yenilendiği ayın verisine göre belirlenir. Mayıs ayı içinde yenilenecek tüm sözleşmeler 4 Mayıs verisine tabidir.
İş Yerleri: Konutlarda olduğu gibi iş yeri kira artışlarında da 12 aylık TÜFE ortalaması sistemi geçerliliğini korumaktadır.