Kira artış oranı Mayıs 2026 ne zaman açıklanacak? Gözler Mayıs kira zammında

Önemli Hatırlatmalar

Yasal Üst Sınır: 4 Mayıs'ta açıklanacak oran, ev sahibinin isteyebileceği maksimum zam oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakamda anlaşabilir ancak ev sahibi bu oranı tek taraflı olarak geçemez.

Sözleşme Tarihi: Zam oranı, sözleşmenizin yenilendiği ayın verisine göre belirlenir. Mayıs ayı içinde yenilenecek tüm sözleşmeler 4 Mayıs verisine tabidir.

İş Yerleri: Konutlarda olduğu gibi iş yeri kira artışlarında da 12 aylık TÜFE ortalaması sistemi geçerliliğini korumaktadır.