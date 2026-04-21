Yarın yağış var mı? 22 Nisan hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son veriler, yarın (22 Nisan Çarşamba) için yurdun batı kesimlerinde ciddi bir hava değişimi yaşanacağını gösteriyor. Bugün 21 Nisan Salı akşamı itibarıyla paylaşılan raporlar, özellikle Marmara ve Kuzey Ege hattında yaşayan vatandaşlar için kritik uyarılar içeriyor.
"Sarı Kod" Verilen İller ve Kuvvetli Yağış
Bakanlık tarafından paylaşılan risk haritasına göre, yarın öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor:
Kuzey Ege: İzmir’in kuzeyi, Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri.
Marmara’nın Doğusu: Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri.
Uyarılar: Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı "dikkatli ve tedbirli" olunması istendi.
Büyükşehirlerde Durum ve Sıcaklık Değişimi
Yarın sıcaklıklar yurdun kuzeybatısında 3-5 derece azalırken, doğuda tam tersine 2-4 derece artacak.
|Şehir
|Beklenen Hava Durumu
|Sıcaklık (Düşük/Yüksek)
|İSTANBUL
|Kuvvetli Sağanak Yağışlı
|10°C / 13°C
|ANKARA
|Parçalı ve Çok Bulutlu (Kuzey kesimler yağışlı)
|8°C / 18°C
|İZMİR
|Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak (Kuzeyde kuvvetli)
|14°C / 21°C
|SAKARYA
|Öğleden sonra Kuvvetli Sağanak
|10°C / 13°C
|EDİRNE
|Aralıklı Sağanak Yağışlı
|10°C / 15°C
Doğu İçin "Çığ" ve "Kar Erimesi" Uyarısı
Batıda yağmur hakimken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde farklı bir tehlike mevcut:
Çığ Riski: Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte çığ tehlikesi bulunuyor.
Kar Erimesi: Ani sıcaklık artışı kar erimelerine ve buna bağlı su baskınlarına yol açabilir.
Yarın Dışarı Çıkacaklar İçin Kısa Notlar
İstanbul Trafiği: Yağışların İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, sabah ve akşam mesai saatlerinde trafik yoğunluğuna hazırlıklı olunmalı.
Kıyafet Seçimi: Marmara genelinde sıcaklıkların 13 derecelere kadar düşmesi (mevsim normalleri altı), sıkı giyinmeyi ve şemsiye bulundurmayı zorunlu kılıyor.
Ulaşım: Özellikle feribot ve deniz otobüsü seferlerinde rüzgar ve yağış kaynaklı olası iptaller için sefer saatlerini kontrol etmekte fayda var.