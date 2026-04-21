ARA
DOLAR
44,91
0,10%
DOLAR
EURO
52,79
0,01%
EURO
ALTIN
6822,48
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yarın yağış var mı? 22 Nisan hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika uyarılarına göre, bugün 21 Nisan 2026 Salı akşamından itibaren hava kütlelerinde önemli bir değişim yaşanıyor. Peki Yarın yağış var mı? 22 Nisan hava nasıl olacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’ndan gelen son veriler, yarın (22 Nisan Çarşamba) için yurdun batı kesimlerinde ciddi bir hava değişimi yaşanacağını gösteriyor. Bugün 21 Nisan Salı akşamı itibarıyla paylaşılan raporlar, özellikle Marmara ve Kuzey Ege hattında yaşayan vatandaşlar için kritik uyarılar içeriyor. 

"Sarı Kod" Verilen İller ve Kuvvetli Yağış

Bakanlık tarafından paylaşılan risk haritasına göre, yarın öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor:

Kuzey Ege: İzmir’in kuzeyi, Manisa’nın batısı ve Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri.

Marmara’nın Doğusu: Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri.

Uyarılar: Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar riskine karşı "dikkatli ve tedbirli" olunması istendi.

Büyükşehirlerde Durum ve Sıcaklık Değişimi

Yarın sıcaklıklar yurdun kuzeybatısında 3-5 derece azalırken, doğuda tam tersine 2-4 derece artacak.

ŞehirBeklenen Hava DurumuSıcaklık (Düşük/Yüksek)
İSTANBULKuvvetli Sağanak Yağışlı10°C / 13°C
ANKARAParçalı ve Çok Bulutlu (Kuzey kesimler yağışlı)8°C / 18°C
İZMİRSağanak ve Gök Gürültülü Sağanak (Kuzeyde kuvvetli)14°C / 21°C
SAKARYAÖğleden sonra Kuvvetli Sağanak10°C / 13°C
EDİRNEAralıklı Sağanak Yağışlı10°C / 15°C

Doğu İçin "Çığ" ve "Kar Erimesi" Uyarısı

Batıda yağmur hakimken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde farklı bir tehlike mevcut:

Çığ Riski: Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar Erimesi: Ani sıcaklık artışı kar erimelerine ve buna bağlı su baskınlarına yol açabilir.

Yarın Dışarı Çıkacaklar İçin Kısa Notlar

İstanbul Trafiği: Yağışların İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, sabah ve akşam mesai saatlerinde trafik yoğunluğuna hazırlıklı olunmalı.

Kıyafet Seçimi: Marmara genelinde sıcaklıkların 13 derecelere kadar düşmesi (mevsim normalleri altı), sıkı giyinmeyi ve şemsiye bulundurmayı zorunlu kılıyor.

Ulaşım: Özellikle feribot ve deniz otobüsü seferlerinde rüzgar ve yağış kaynaklı olası iptaller için sefer saatlerini kontrol etmekte fayda var.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL