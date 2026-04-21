Yarın yağış var mı? 22 Nisan hava nasıl olacak?

Doğu İçin "Çığ" ve "Kar Erimesi" Uyarısı

Batıda yağmur hakimken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde farklı bir tehlike mevcut:

Çığ Riski: Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda sıcaklık artışıyla birlikte çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar Erimesi: Ani sıcaklık artışı kar erimelerine ve buna bağlı su baskınlarına yol açabilir.

Yarın Dışarı Çıkacaklar İçin Kısa Notlar

İstanbul Trafiği: Yağışların İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, sabah ve akşam mesai saatlerinde trafik yoğunluğuna hazırlıklı olunmalı.

Kıyafet Seçimi: Marmara genelinde sıcaklıkların 13 derecelere kadar düşmesi (mevsim normalleri altı), sıkı giyinmeyi ve şemsiye bulundurmayı zorunlu kılıyor.

Ulaşım: Özellikle feribot ve deniz otobüsü seferlerinde rüzgar ve yağış kaynaklı olası iptaller için sefer saatlerini kontrol etmekte fayda var.