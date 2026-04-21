Halkbank Çocuk Tiyatrosu Türkiye’yi dolaşıyor

Halkbank, çocuklara tüketim ve çevre bilinci kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yaklaşımın önemli adımlarından biri olan Halkbank Çocuk Tiyatrosu’nun “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunu, ikinci turnesine 20 Nisan’da Kırklareli’nden başladı.

İlk turne kapsamında Türkiye genelinde 24 ilde yaklaşık 19 bin izleyiciye ulaşarak büyük bir başarıya imza atan oyun, yine geniş bir rotada çocuklarla buluşacak. “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunu, 7 Haziran’da sona erecek yeni turnesinde 19 şehirdeki 50 gösterimle; bilinçli tüketim ve kaynak yönetimi gibi temel kavramları çocuklara eğlenceli ve interaktif bir şekilde anlatacak.

Hakkı Ergök’ün yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Azra Akın çocuklara yol gösteren bir öğretmen karakteriyle sahnede yer alıyor. “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” temasıyla sergilenen oyunla çocuklar; kaynakları verimli kullanmanın dünyayı kurtaracak gerçek “süper güç” olduğunu bizzat deneyimleyerek öğreniyor. Müzikleri, dinamik karakterleri ve eğlenceli anlatım diliyle çocukların büyük ilgisini çeken interaktif oyun; bilinçli tüketim ve geri dönüşüm gibi kavramları günlük hayattan örneklerle ele alıyor. 6-12 yaş grubuna hitap eden 35 dakikalık oyunun sonunda çocuklara hediye edilecek kumbara ise sahnede verilen mesajların somut bir alışkanlığa dönüşmesine yardımcı olacak.

“Rami Çocuk ve Sanat Bienali” Özel Gösterimleri

Halkbank’ın sanata ve toplumsal gelişime verdiği desteğin bir parçası olarak, Rami Çocuk ve Sanat Bienali sponsorluğu kapsamında bu yıl özel gösterimler de takvime eklendi. Şehrin kültürel dokusuna katkı sunan bu iş birliği çerçevesinde oyun, Rami Kütüphanesi’nin tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşacak. Bu özel gösterimler 9-10-11-12 Mayıs ve 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

