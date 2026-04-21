ARA
DOLAR
44,91
0,10%
DOLAR
EURO
52,79
0,01%
EURO
ALTIN
6822,48
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  23 Nisan otobüs ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

23 Nisan otobüs ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla belediyelerden beklenen müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki 23 Nisan otobüs ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
23 Nisan otobüs ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramın 106. yıl dönümünde, ulaşım konusundaki belirsizlikler Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile tamamen giderildi.  Perşembe günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ücretsiz ulaşım ağının kapsamı netleşti.

23 Nisan'da Ücretsiz Hizmet Verecek Raylı Sistemler

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin üç büyük ilinde hizmet veren şu hatlar, 23 Nisan günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar tamamen ücretsiz olacak:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

Ankara: Başkentray.

İzmir: İZBAN.

Belediye ve Yerel Yönetim Araçları

Resmi Gazete’deki kararın en önemli maddelerinden biri de belediyelere verilen yetkidir. Bu kapsamda; İstanbul (İBB), Ankara (ABB) ve İzmir (İBB) gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, Türkiye genelindeki yerel yönetimlere bağlı toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacaktır:

Otobüsler ve Metrobüsler: Şehir içi hatlarda çalışan belediye otobüsleri.

Vapurlar ve Deniz Ulaşımı: Şehir hatları ve deniz otobüsleri.

Tramvay ve Metrolar: Belediyelerin işletmesindeki tüm raylı sistemler.

Önemli Hatırlatmalar ve Koşullar

KonuDetay
KişiselleştirmeÖzellikle İstanbul'da ücretsiz geçişten yararlanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması şarttır.
SüreÜcretsiz tarife 23 Nisan Perşembe günü başlar ve aynı günün sonunda (23.59) sona erer.
Kapsam DışıÖzel Halk Otobüsleri ve bazı şehirlerarası hatlar bu kararın dışında kalabilir (Yerel duyuruları takip etmekte fayda var).
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL