23 Nisan otobüs ücretsiz mi? Ankara, İzmir, İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramın 106. yıl dönümünde, ulaşım konusundaki belirsizlikler Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile tamamen giderildi. Perşembe günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ücretsiz ulaşım ağının kapsamı netleşti.
23 Nisan'da Ücretsiz Hizmet Verecek Raylı Sistemler
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin üç büyük ilinde hizmet veren şu hatlar, 23 Nisan günü saat 00.00’dan 24.00’e kadar tamamen ücretsiz olacak:
İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.
Ankara: Başkentray.
İzmir: İZBAN.
Belediye ve Yerel Yönetim Araçları
Resmi Gazete’deki kararın en önemli maddelerinden biri de belediyelere verilen yetkidir. Bu kapsamda; İstanbul (İBB), Ankara (ABB) ve İzmir (İBB) gibi büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, Türkiye genelindeki yerel yönetimlere bağlı toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacaktır:
Otobüsler ve Metrobüsler: Şehir içi hatlarda çalışan belediye otobüsleri.
Vapurlar ve Deniz Ulaşımı: Şehir hatları ve deniz otobüsleri.
Tramvay ve Metrolar: Belediyelerin işletmesindeki tüm raylı sistemler.
Önemli Hatırlatmalar ve Koşullar
|Konu
|Detay
|Kişiselleştirme
|Özellikle İstanbul'da ücretsiz geçişten yararlanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması şarttır.
|Süre
|Ücretsiz tarife 23 Nisan Perşembe günü başlar ve aynı günün sonunda (23.59) sona erer.
|Kapsam Dışı
|Özel Halk Otobüsleri ve bazı şehirlerarası hatlar bu kararın dışında kalabilir (Yerel duyuruları takip etmekte fayda var).