Lassa, Moldova’daki ilk tabelalı mağazasını açtı

Brisa, uluslararası pazarlarda yerel ihtiyaçlara duyarlı ve sürdürülebilir büyüme sağlayan iş modelleriyle ilerlemeyi sürdürüyor. Bugün Lassa markası ile 80’i aşkın ülkede, 6000’i aşkın satış noktasında faaliyet gösteren Brisa, uluslararası pazarlarda perakende yatırımlarını geliştirerek, doğrudan temas noktalarını artırmayı ve ihracatta büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025 yıl sonu itibariyle Türkiye lastik sektöründeki ihracat liderliğimiz ve 17 ülkede elde ettiğimiz pazar payı artışı, uluslararası büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması. Lassa markamızla Kazakistan ve Mısır’da açtığımız ilk Lassa tabelalı mağazalarımızın ardından şimdi de Moldova’da bu modeli hayata geçiriyoruz. Kanal yapımızı zenginleştirerek müşterilerimize daha yakın ve güçlü bir erişim ağı oluştururken, marka yatırımlarımızla tüketicideki tercih edilirlik oranlarımızı arttırıyoruz. Tüm bu adımların stratejik ürünlerimizde satış performansını ileri taşımaya da katkı sağlamasını hedefliyoruz. Moldova, son beş yılda satışlarımızı %65 oranında büyüttüğümüz ve Pazar lideri konumuna eriştiğimiz Bağımsız Ülkeler Topluluğu bölgesindeki en stratejik pazarlardan biri. Kişinev’de açtığımız bu mağaza ile müşterilerimizle doğrudan temas kurduğumuz yapıyı daha da ileri taşıyoruz.”

