ARA
DOLAR
44,92
0,10%
DOLAR
EURO
52,80
0,00%
EURO
ALTIN
6806,09
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Lassa, Moldova’daki ilk tabelalı mağazasını açtı

risa, ihracat pazarlarında perakende yatırımlarıyla büyümesini derinleştiriyor. Brisa, Lassa markasıyla son olarak, Pazar lideri olduğu Moldova’nın başkenti Kişinev’de ilk Lassa Tyres tabelalı mağazasını açtı.


Brisa, uluslararası pazarlarda yerel ihtiyaçlara duyarlı ve sürdürülebilir büyüme sağlayan iş modelleriyle ilerlemeyi sürdürüyor. Bugün Lassa markası ile 80’i aşkın ülkede, 6000’i aşkın satış noktasında faaliyet gösteren Brisa, uluslararası pazarlarda perakende yatırımlarını geliştirerek, doğrudan temas noktalarını artırmayı ve ihracatta büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:
“2025 yıl sonu itibariyle Türkiye lastik sektöründeki ihracat liderliğimiz ve 17 ülkede elde ettiğimiz pazar payı artışı, uluslararası büyüme stratejimizin güçlü bir yansıması. Lassa markamızla Kazakistan ve Mısır’da açtığımız ilk Lassa tabelalı mağazalarımızın ardından şimdi de Moldova’da bu modeli hayata geçiriyoruz. Kanal yapımızı zenginleştirerek müşterilerimize daha yakın ve güçlü bir erişim ağı oluştururken, marka yatırımlarımızla tüketicideki tercih edilirlik oranlarımızı arttırıyoruz. Tüm bu adımların stratejik ürünlerimizde satış performansını ileri taşımaya da katkı sağlamasını hedefliyoruz. Moldova, son beş yılda satışlarımızı %65 oranında büyüttüğümüz ve Pazar lideri konumuna eriştiğimiz Bağımsız Ülkeler Topluluğu bölgesindeki en stratejik pazarlardan biri. Kişinev’de açtığımız bu mağaza ile müşterilerimizle doğrudan temas kurduğumuz yapıyı daha da ileri taşıyoruz.”
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL