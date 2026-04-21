Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla, bayrama yaklaşık bir ay kala ödeme takvimi ve tutarlar netleşmiş durumda.
2026 Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Kadar?
Ramazan Bayramı'nda uygulanan tutar, Kurban Bayramı için de geçerliliğini koruyor:
İkramiye Tutarı: 4.000 TL
Hak Sahipleri: Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da kendi hisse oranları nispetinde bu ödemeden faydalanacak.
Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndaki uygulama baz alındığında, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçmesi planlanıyor:
Tahmini Başlangıç: 21 Mayıs 2026 Perşembe
Ödeme Düzeni: Ödemeler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların maaş alma takvimlerine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Planlamalarınızı yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi tatil günlerini göz önünde bulundurabilirsiniz:
|Gün
|Tarih
|Durum
|Arife
|26 Mayıs 2026 Salı
|Yarım Gün Tatil
|1. Gün
|27 Mayıs 2026 Çarşamba
|Resmi Tatil
|2. Gün
|28 Mayıs 2026 Perşembe
|Resmi Tatil
|3. Gün
|29 Mayıs 2026 Cuma
|Resmi Tatil
|4. Gün
|30 Mayıs 2026 Cumartesi
|Resmi Tatil
Bilmeniz Gerekenler
Sorgulama: İkramiyenizin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranından takip edebilirsiniz.
Otomatik Ödeme: İkramiye için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur; tutar, maaş aldığınız banka hesabınıza otomatik olarak yatırılacaktır.