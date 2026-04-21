ARA
DOLAR
44,92
0,10%
DOLAR
EURO
52,78
-0,01%
EURO
ALTIN
6822,48
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi yatırılacak ikramiye ödemelerine çevrildi. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bugün 21 Nisan 2026 Salı itibarıyla, bayrama yaklaşık bir ay kala ödeme takvimi ve tutarlar netleşmiş durumda.

2026 Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Kadar?

Ramazan Bayramı'nda uygulanan tutar, Kurban Bayramı için de geçerliliğini koruyor:

İkramiye Tutarı: 4.000 TL

Hak Sahipleri: Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar da kendi hisse oranları nispetinde bu ödemeden faydalanacak.

Ödemeler Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndaki uygulama baz alındığında, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara geçmesi planlanıyor:

Tahmini Başlangıç: 21 Mayıs 2026 Perşembe

Ödeme Düzeni: Ödemeler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların maaş alma takvimlerine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Planlamalarınızı yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi tatil günlerini göz önünde bulundurabilirsiniz:

GünTarihDurum
Arife26 Mayıs 2026 SalıYarım Gün Tatil
1. Gün27 Mayıs 2026 ÇarşambaResmi Tatil
2. Gün28 Mayıs 2026 PerşembeResmi Tatil
3. Gün29 Mayıs 2026 CumaResmi Tatil
4. Gün30 Mayıs 2026 CumartesiResmi Tatil

Bilmeniz Gerekenler

Sorgulama: İkramiyenizin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranından takip edebilirsiniz.

Otomatik Ödeme: İkramiye için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur; tutar, maaş aldığınız banka hesabınıza otomatik olarak yatırılacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL