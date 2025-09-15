FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasa beklentileri ne yönde?

Piyasalarda Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Aylardır faiz oranlarını sabit tutan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu toplantıda nasıl bir karar alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan bu karar, yatırımcılardan tüketicilere kadar herkesin gündeminde yer alıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Eylül 2025 toplantısı için geri sayım başladı. FED'in faiz kararını açıklayacağı toplantı takvimi ve saati belli oldu. Buna göre, FED yetkilileri 16-17 Eylül tarihlerinde bir araya gelecek.

Faiz kararı ise, toplantının ikinci günü olan 17 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 tarihinde yapılacak toplantısına yönelik faiz kararı beklentileri piyasada netleşmeye başladı. Vadeli işlemlerin fiyatlamalarına göre, yatırımcıların büyük çoğunluğu Fed’in faiz oranlarında indirime gideceğini öngörüyor.

Beklenen İndirim: Piyasada, Fed’in politika faizini mevcut %4,25 – %4,50 aralığından, %4,00 – %4,25 seviyesine çekeceği yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor. Bu beklentinin olasılığı %98,1 olarak fiyatlanmış durumda.

Daha Güçlü İndirim: Daha güçlü bir indirim (%3,75 – %4,00) ihtimali ise sadece %1,9 seviyesinde kalıyor.

Sabit Bırakma İhtimali: Faizlerin mevcut seviyede bırakılma olasılığı ise piyasa fiyatlamalarından tamamen çıkmış durumda. Bu durum, piyasaların faiz indirimini neredeyse kesin olarak gördüğünü gösteriyor.

2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının beşinci faiz kararını duyurdu. Açıklamaya göre, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında faiz indirimlerine giden Fed, 2024 Aralık ve Kasım aylarında 25 baz puan, Eylül ayında ise 50 baz puanlık indirim yapmıştı. Ancak 2025 yılında şu ana kadar yapılan tüm toplantılarda faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak mevcut politikasını korudu.