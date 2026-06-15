Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son durum 15 Haziran 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?" soruları da araştırılıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

15 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.413,5 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.652 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.284 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.464 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.311,8 dolar

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