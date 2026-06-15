ARA
DOLAR
46,31
0,06%
DOLAR
EURO
53,93
0,34%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

15 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki alış-satış rakamları merak edilirken, "Altın bugün ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" soruları öne çıkıyor. İşte 15 Haziran güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son durum 15 Haziran 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?" soruları da araştırılıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

15 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.413,5 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.652 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 21.284 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.464 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.311,8 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL