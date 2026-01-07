Mücevher ve kuyumculuk sektöründe sahteciliğin önüne geçmek ve kayıtdışılığa son vermek için yeni bir sistem devreye alınacak. Buna göre, Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin (KMTS), önümüzdeki aylarda devreye girmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni sistemin detaylarını Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın anlattı.

"Darphane tüm altınlar için bandrol verecek"

Yakın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce, Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandığını ifade etti.

Söz konusu sistemin devreye alınmasıyla birlikte kuyumcuların çalışma şeklinin tamamen değişeceğine vurgu yapan Yakın, Darphane'nin tüm altınlar için bandrol vereceğini belirtti:

"Bu düzenleme çıkarsa Darphane tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gramlık altın için de geçerli olacak bir kiloluk altın için de."

"Kuyumcularda nakitle alım-satım dönemi sona erecek"

Yakın ayrıca, yeni sistemle birlikte kayıtdışılığı önlemek amacıyla kuyumcularda nakitle alım-satım yapılamayacağını da söyleyerek, para transferinin bankalar üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Altın ticaretinde fatura düzenlenmeye başlanacağını da belirten Yakın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız. Vatandaş altın ya da bilezik alırken bunun da parasını bize bankadan gönderecek, her şey kayıt altında olacak. Kademeli olarak sisteme geçiş sağlanacak."

Darphane'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de konuya dair bir açıklama geldi. Buna göre, KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretleneceği kaydedildi.

10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.

30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilecek

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.

Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken, bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.