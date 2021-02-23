Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 410 bin liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 1.589,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12’si prim yaptı, 88’i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD’deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD’de yeni konut satışları, Almanya’da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.