Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 410 bin liraya yükseldi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,49 ile metal eşya, makina oldu.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 1.589,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12’si prim yaptı, 88’i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, ABD’deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD’de yeni konut satışları, Almanya’da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
ALTININ ONSU
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.806,25 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 410 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0204 lira, satışta 7,0485 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9891 lira, satışta 7,0171 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37’den, bileşik getirisi de yüzde 14,89’dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,4084, dolar/yen paritesi de 105,18 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,13 kazanımla 64,45 dolardan işlem görüyor.
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