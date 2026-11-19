Köprü ve otoyollarda HGS üzerinden yapılan geçişlerde yaşanan ödeme sorunları ve yüksek cezalara ilişkin şikayetler üzerine yeni bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve otoyol işletmecisi şirketlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ihlalli geçişlerden kaynaklanan sorunlar ele alındı.
1 HGS'de yüksek cezalara yönelik şikayetler arttı
NTV'nin haberine göre, son dönemde HGS üzerinden yapılan ihlalli geçişler nedeniyle kesilen yüksek cezalar, basında ve sosyal medyada çok sayıda şikayete konu oldu.
Bazı sürücülerin ihlalli geçişlerin ardından ödeme yapmalarına rağmen dosyalarının icra aşamasına taşındığı ifade edildi.
2 HGS'de ödeme takibi için yeni sistem
Toplantıda, otoyollardaki geçiş ve ödeme sisteminin işleyişi değerlendirildi. İşletmeci şirketlere, sürücülerin ödemelerini süresi içinde gerçekleştirmelerine rağmen bu işlemlerin sistem kayıtlarına yansımadığı yönündeki şikayetler iletildi.
Görüşmelerde, yaşanan sorunların çözümü için sistemler arasındaki entegrasyonun geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bu kapsamda, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve yapılan ödemelerin otoyol işletmecisi şirketlerin ilgili birimleri tarafından anlık olarak görüntülenebilmesini sağlayacak yeni bir sistemin hayata geçirilmesi planlandı.
Yeni sistem sayesinde, ihlalli geçişlerin ardından yaşanan sorunların avukatlara taşınmadan çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.
3 Bakan Uraloğlu'ndan HGS şikayetlerine ilişkin açıklama
HGS'ye yönelik şikayetlerdeki artışa ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan durumun sorgulama sistemindeki değişiklikten kaynaklandığını belirtmişti.
Önceki uygulamada, yalnızca plaka bilgisi girilerek araçların geçiş yaptığı gişe, tarih ve saat gibi ayrıntılara ulaşılabiliyordu. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) yapılan başvurunun ardından bu uygulamaya son verildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte HGS geçiş bilgileri yalnızca e-Devlet üzerinden, ilgili plakaya ilişkin sorgulama yetkisi bulunan kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Uraloğlu, şikayetlerdeki artışı kullanıcıların alıştıkları sorgulama yönteminin değişmesine bağladı.
4 Hatalı işlemler geriye dönük iptal edilebiliyor
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, HGS'de yaşanan ihlalli geçişlere ilişkin değerlendirmesinde, eskiyen veya zarar gören etiketler ile plakaların okunamamasının bazı aksaklıklara yol açabildiğini belirtti.
Sistemde yapay zekadan da yararlanıldığını ifade eden Uraloğlu, hatalı işlemlerin geriye dönük olarak iptal edilebildiğini söyledi.
5 HGS ihlalli geçiş cezaları nasıl uygulanıyor?
Uraloğlu, ihlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyelerini tamamlayarak ödeme yapmaları halinde ceza uygulanmadığını bildirdi.
15'inci günden 45'inci güne kadar yapılan ödemelerde ise geçiş ücretine ek olarak bir kat ceza alındığını belirten Uraloğlu, 46'ncı günden itibaren sürücülere tebligat gönderilerek ödeme yapmaları için en az 15 günlük süre tanındığını aktardı.
Uraloğlu, tebligata rağmen ödeme yapılmaması durumunda dosyanın avukat aracılığıyla takip aşamasına taşınabildiğini ifade etti.