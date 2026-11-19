Toplantıda, otoyollardaki geçiş ve ödeme sisteminin işleyişi değerlendirildi. İşletmeci şirketlere, sürücülerin ödemelerini süresi içinde gerçekleştirmelerine rağmen bu işlemlerin sistem kayıtlarına yansımadığı yönündeki şikayetler iletildi.

Görüşmelerde, yaşanan sorunların çözümü için sistemler arasındaki entegrasyonun geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve yapılan ödemelerin otoyol işletmecisi şirketlerin ilgili birimleri tarafından anlık olarak görüntülenebilmesini sağlayacak yeni bir sistemin hayata geçirilmesi planlandı.

Yeni sistem sayesinde, ihlalli geçişlerin ardından yaşanan sorunların avukatlara taşınmadan çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.